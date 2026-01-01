التعليم: عقد امتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت

أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، وشددت علي مديري المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، ضرورة الانتهاء من تسجيل الطلاب للاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحان.

وقالت الوزارة إنه تم فتح باب التسجيل للاستمارة الالكترونية اعتبارا من يوم الخميس 18 ديسمبر الماضي، ولكن تلاحظ تدنى نسبة التسجيل للطلاب بالمديريات مما يؤثر سلبًا على بدء طباعة الامتحانات.

كانت الوزارة قد أكدت على جميع طلاب الشهادات الفنية ضرورة الانتهاء من تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث يعد تسجيل الاستمارة شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل استمارة الدبلوم الإلكترونية:

أولًا: تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

- يتم الدخول من هنا وإدخال كود الطالب والرقم القومي

- استكمال البيانات المطلوبة للحصول على البريد الالكترونى الموحد وكلمة المرور.

- يرجى الاحتفاظ بالبريد الموحد وكلمة المرور لاستخدام في الخطوة التالية.

ثانيًا: تسجيل استمارة الدبلوم الإلكترونية



- الدخول من هنا.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

- مراجعة البيانات المسجلة بدقة.

- استكمال باقي البيانات المطلوبة بدقة.

- رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- الضغط على حفظ.

** بعد إتمام الحفظ:

- يتم تحميل ملف الاستمارة بصيغة PDF.

- طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة ضمن أوراق التقديم المطلوبة.