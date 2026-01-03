نتنياهو يهنئ ترامب على اعتقال مادورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجوم الولايات المتحدة في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب نتنياهو، على منصة إكس اليوم السبت: "تهانينا، أيها الرئيس (دونالد ترامب) على قيادتكم الجريئة والتاريخية بالنيابة عن الحرية والعدالة. وأهنئك على حزمك القاطع والعمل الفذ لجنودك البواسل".

يشار إلى أن مادورو حليف وثيق لإيران، العدو اللدود لإسرئيل.

ولم يذكر نتنياهو إيران صراحة، لكن ينظر في إسرائيل إلى الضربة ضد مادورو باعتبارها متصلة بإيران.

وقبل ساعات من الهجوم على فنزويلا، تدخل ترامب أمس الجمعة في الاحتجاجات في إيران وهدد بالتدخل هناك أيضا.