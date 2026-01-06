زعيمة المعارضة الفنزويلية: سنعمل لأن نكون حليفا رئيسيا لواشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

* زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في مقابلة مع "فوكس نيوز":

- في حال إجراء انتخابات عادلة فإن المعارضة ستحصد الأغلبية الساحقة من الأصوات

- أهديت جائزة نوبل للسلام التي فزت فيها أكتوبر 2025 إلى ترامب لأنه الأجدر بها

- إذا كنت أعتقد في أكتوبر بأنه يستحقها (جائزة نوبل) فتخيلوا ما رأيي الآن

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنه في حال وصول المعارضة إلى السلطة ستعمل على تحويل فنزويلا إلى حليف رئيسي للولايات المتحدة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، مساء الاثنين، حيث رحبت بالهجوم الأمريكي الذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبرت ماتشادو أن اليوم الذي اعتقلت فيه الولايات المتحدة مادورو دخل التاريخ باعتباره "اليوم الذي انتصرت فيه العدالة على الطغيان".

ووصفت ماتشادو اعتقال مادورو بأنه "منعطف تاريخي وخطوة كبرى ليس فقط للشعب الفنزويلي ولمستقبلنا بل أعتقد من أجل الإنسانية والحرية وكرامة الإنسان".

وأوضحت أن المعارضة في حال وصولها إلى السلطة، ستعمل على تحويل فنزويلا إلى حليف رئيسي للولايات المتحدة ومركز الطاقة في القارة، مع ضمان حماية الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إعادة ملايين الفنزويليين الذين غادروا البلاد.

وقالت في هذا الصدد: "سنرمي خلفنا كل الدمار الذي جلبه هذا النظام الاشتراكي الإجرامي لشعبنا، وسنجعل فنزويلا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية".

وادعت أنه في حال إجراء انتخابات عادلة، فإن المعارضة ستحصد الأغلبية الساحقة من الأصوات.

وأضافت: "الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز من أبرز مهندسي التعذيب والقمع والفساد والاتجار بالمخدرات، وهي الحليف الرئيسي لروسيا والصين وإيران، ولا يمكن لأي مستثمر أجنبي أن يثق بها".

وخلال المقابلة، لفتت ماتشادو الأنظار بتصريحاتها الإيجابية بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تقارير تفيد بعدم طرح اسمها ضمن خيارات الإدارة المؤقتة لفنزويلا.

وأشارت إلى إنها أهدت جائزة نوبل للسلام التي فازت فيها أكتوبر عام 2025 إلى ترامب "لأنه الأجدر بها".

واعتبرت أن ترامب "حقق المستحيل"، وقالت: "إذا كنت أعتقد في أكتوبر بأنه يستحقها (جائزة نوبل للسلام)، فتخيلوا ما رأيي الآن".​​​​​​​

والسبت، أعلن ترامب شن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، بأن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، وبينها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".