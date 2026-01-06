ارتفع عدد الضحايا إلى 3 قتلى مدنيين بينهم امرأتان و15 جريحا، الثلاثاء، جراء الهجوم الذي شنه تنظيم "قسد" الإرهابي على أحياء سكنية بمدينة حلب شمالي سوريا، فيما شهدت المنطقة نزوح بعض المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"ارتفاع عدد ضحايا قصف قسد للمباني السكنية في حي الميدان بمدينة حلب إلى 3 مدنيين بينهم امرأتان".

وأضافت نقلا عن محافظة حلب بأن "عدد الجرحى ارتفع إلى 15 جريحا، بينهم أطفال و9 من موظفي مديرية زراعة حلب، جراء قصف قسد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية على الأحياء المحيطة في مدينة حلب".

وأشارت الوكالة إلى "نزوح أهالي من شارع النيل في حلب شمالي سوريا باتجاه مناطق آمنة إثر استهداف تنظيم قسد لأماكن سكنية".

ووفق المصدر ذاته، فإن تنظيم "قسد" استهدف بالقذائف "مستشفى زاهي أزرق" التابع لمديرية صحة حلب في حي بستان الباشا، دون تفاصيل على الفور بخصوص النتائج.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت قناة "الإخبارية" السورية بـ"استشهاد سيدتين وإصابة طفلة جراء قصف قسد المباني السكنية في حي الميدان بحلب"، وذلك قبل إعلان ارتفاع القتلى.

وقبل ذلك، قُتل عسكري سوري وأصيب آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة شنه التنظيم على مواقع للجيش السوري، إضافة لقصفه بقذائف أحياء سكنية بالمحافظة.

من جانبها، قالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، إنه "لليوم الثالث على التوالي تستمر قسد بتصعيدها ضد مواقع الجيش والأهالي بمحافظة حلب"، مبينة أن التنظيم استهدف "موقعاً للجيش بمحيط حي الشيخ مقصود نتج عنه شهيد وخمسة مصابين".

وأضافت في إفادتها التي نقلتها "سانا"، أن "قسد استهدفت أيضا عدة أحياء من مدينة حلب ملاصقة للأحياء التي تسيطر عليها ونتج عن الاستهدافات المستمرة 3 شهداء وأكثر من 12 إصابة بصفوف الأهالي حتى الآن بالإضافة لدمار كبير بممتلكات الأهالي".

وكشفت أن "الجيش استهدف مصادر نيران قسد ومصادر إطلاق طائراتها المسيرة وتمكن من تحييد عددٍ منها بالإضافة لمستودع ذخيرة".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "قسد تثبت مجدداً أنها لا تعترف باتفاق العاشر من آذار وتحاول إفشاله وجر الجيش لمعركة مفتوحة تحدد ميدانها هي".

من جانبه، دعا محافظ حلب عزام الغريب، المواطنين إلى "توخي الحذر، وتجنّب التوجه إلى مركز المدينة أو المرور عبر مناطق الاشتباك، مع الابتعاد عن أماكن التجمعات حرصاً على سلامتكم".

وقال في الوقت ذاته: "نطمئنكم أن الجهات المختصة والقوات المعنية تتعامل بحزم مع مصادر النيران، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الموقف وضمان الأمن العام".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف محافظة حلب، نفذه التنظيم الإرهابي.

والأحد، أفادت قناة "الإخبارية" السورية بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع تنظيم "قسد" بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

وتواصل "قسد" المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم التنظيم.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

وتبذل الإدارة السورية بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.