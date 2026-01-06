أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لـ أرض الصومال: باطلة ولاغية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى مدينة هرجيسا الصومالية، واعتبرها محاولة فاشلة لتمرير خطوة الاعتراف الإسرائيلي بانفصال إقليم شمال غرب الصومال عن الدولة الصومالية.

وجدّد أبو الغيط رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار السيادة الوطنية للحكومة الفيدرالية الصومالية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا لوحدة وسيادة الصومال، من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذه الخطوة، التي قوبلت بالرفض والإدانة على المستويين الدولي والعربي، اعتبرها مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2025 خطوة باطلة ولاغية وغير مقبولة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واستباحة موانئ الصومال بهدف إنشاء قواعد عسكرية فيها.

وأضاف رشدي أن جامعة الدول العربية ستواصل تقديم المساندة السياسية والفنية لمؤسسات الدولة الصومالية، في مواجهة محاولات خلق بؤر نزاع جديدة داخل البلاد من شأنها تقويض استقرارها ووحدتها، أو استباحة الممرات المائية العربية الحيوية.