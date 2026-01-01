أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و206 آلاف و910 جنود منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و206 آلاف و910 جنود، من بينهم 1060 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و488 دبابة، و23 ألفا و849 مركبة قتالية مدرعة، و35 ألفا 678 نظام مدفعية، و1587 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1266 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و98 ألفا و453 طائرة مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و72 ألفا و418 من المركبات وخزانات الوقود، و4035 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.