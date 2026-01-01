انطلقت صباح الخميس، مسيرة تضامنية مع فلسطين في جسر غالاطة وسط مدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 400 جمعية ومنظمة مجتمع مدني، للمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية في فلسطين.

وتنظم المسيرة تحت مظلة "تحالف الإنسانية" و"منصة الإرادة الوطنية" ورعاية "وقف الشباب التركي" تحت شعار "لن نرضخ، لن نصمت ولن ننسى فلسطين".

وسار المواطنون الذين تجمعوا قبل صلاة الفجر في كلٍ من مساجد آيا صوفيا الكبير والسلطان أحمد والفاتح والسليمانية وأمين أونو، نحو جسر غالاطة.

ونظرا لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسر، وصل المشاركون سيرا على الأقدام أو بالقوارب إلى المكان المخصص للتظاهرة.

وفي القوارب، أضاء المواطنون شعلات وهتفوا ولوّحوا بالأعلام التركية والفلسطينية.

وفي منتصف الجسر، رُفعت لافتة ضخمة كُتب عليها "العدالة لغزة" باللغتين التركية والإنجليزية، إلى جانب العلمين التركي والفلسطيني.

ورغم برودة الطقس، تشهد المسيرة مشاركة الأطفال، حيث شوهدت فتاة صغيرة تهتف "الله أكبر" من سيارة.

ويشارك في المسيرة وزراء العدل يلماز تونج، والنقل عبد القادر أورال أوغلو والزراعة إبراهيم يوماقلي والرياضة عثمان أشقين باك والصناعة محمد فاتح قاجر.

ويشارك كذلك والي إسطنبول داود غل، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيسة السياسات الاجتماعية فاطمة بتول سايان قايا، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلم بلال أردوغان.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء وتدميرا هائلا في البنية التحتية.

وبالتزامن مع إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.​​​​​​​