الكرملين: روسيا لن تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دفع تعويضات لجورجيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في موسكو اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يقضي بدفع تعويضات لجورجيا عن حرب عام 2008 بين البلدين.

وقال بيسكوف: "لن نمتثل لهذا القرار"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بأن تدفع روسيا أكثر من 253 مليون يورو (292 مليون دولار) إلى جورجيا كتعويض عن الإجراءات التي قامت بها موسكو على خطوط الحدود بين الأراضي التي تسيطر عليها جورجيا ومنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللتين تدعمهما روسيا بعد الحرب.

وفقدت جورجيا السيطرة على المنطقتين، بينما اعترفت موسكو بهما كدولتين مستقلتين ونشرت قوات هناك.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن هناك نمطا من الانتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز غير القانوني وتقييد حرية التنقل.

وخلصت المحكمة إلى أن أكثر من 29 ألف تضرروا نتيجة ترسيم تلك الحدود الجديدة.

ولا تعترف موسكو بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ تم طردها من مجلس أوروبا ومن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.