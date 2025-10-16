 أمين تنظيم «الجيل الديمقراطي»: الحزب تقدم بقائمتين في شرق وغرب الدلتا لخوض انتخابات مجلس النواب - بوابة الشروق
أمين تنظيم «الجيل الديمقراطي»: الحزب تقدم بقائمتين في شرق وغرب الدلتا لخوض انتخابات مجلس النواب

أحمد محسن قاسم أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراط
علي كمال
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 2:12 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 2:14 ص

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب تقدم في الساعات الأخيرة بقائمتين انتخابيتين في قطاع شرق الدلتا، تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وضمتا 80 مرشحًا من كوادر وقيادات وأعضاء الحزب.

وأضاف أن الحزب تقدم كذلك بقائمة أخرى تضم 80 مرشحًا أيضًا على مستوى قطاع غرب الدلتا، الذي يشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأوضح قاسم أن الحزب يسعى، من خلال خطة ورؤية طموحة، إلى تعزيز الوعي السياسي ودعم التعددية الحزبية بما يصب في مصلحة استقرار الدولة وتعزيز المشاركة السياسية.

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يشارك أيضًا على مستوى النظام الفردي في عدد من الدوائر بالمحافظات، من خلال كوادره وقياداته الشعبية ورموز العمل الجماهيري.


