الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»

أعلن وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع "زهرة العاصمة".

وأكد الشربيني، في بيان، حرص الوزارة على متابعة الإجراءات المتخذة كافة للتيسير على الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ونفى وزير الإسكان صحة ما يُتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف إجراءات التخصيص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع "زهرة العاصمة".

وأكد الشربيني أن خطوات حجز الوحدات تجري بشفافية كاملة، وفقًا للقواعد الموضوعة.