 2 يناير.. حفل فرقة «طبلة الست» في ساقية الصاوي - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 2:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

2 يناير.. حفل فرقة «طبلة الست» في ساقية الصاوي

إيناس العيسوي
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 2:09 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 2:09 م

تقدم فرقة "طبلة الست" حفلا فنيا متنوعا في السابعة مساء 2 يناير المقبل، على مسرح قاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي.

ويستعرض الحفل وصلة موسيقية تراثية تنتمي للفلكلور المصري، تشمل أغاني مثل: "البت بيضة"، و"يا ليالي الفرح تعالي"، و"ميدلي صعيدي"، و"يا أبو اللبايش يا قصب".

تعد "طبلة الست" إحدى فرق الأغاني التراثية والفلكلور المصري، وقد شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وتتكون الفرقة من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر، وتهدف إلى إحياء أغاني الفلكلور من جديد، مستخدمة العديد من الآلات الإيقاعية مثل الطبلة والدف والصاجات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك