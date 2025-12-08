سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم فرقة "طبلة الست" حفلا فنيا متنوعا في السابعة مساء 2 يناير المقبل، على مسرح قاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي.

ويستعرض الحفل وصلة موسيقية تراثية تنتمي للفلكلور المصري، تشمل أغاني مثل: "البت بيضة"، و"يا ليالي الفرح تعالي"، و"ميدلي صعيدي"، و"يا أبو اللبايش يا قصب".

تعد "طبلة الست" إحدى فرق الأغاني التراثية والفلكلور المصري، وقد شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وتتكون الفرقة من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر، وتهدف إلى إحياء أغاني الفلكلور من جديد، مستخدمة العديد من الآلات الإيقاعية مثل الطبلة والدف والصاجات.



