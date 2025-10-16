مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك

علق الإعلامي مدحت شلبي على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في فرع السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن كرة القدم المصرية لا يمكن أن تستمر دون قطبيها الأهلي والزمالك.

وقال شلبي، عبر برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «إم بي سي مصر»:" موضوع أرض الزمالك في أكتوبر قُتل بحثًا، وأنا أجريت اتصالات ببعض أصدقائي من كبار المهندسين في وزارة الإسكان، لكن مفيش حد عاوز يتكلم بوضوح، اللي فهمته إن الأرض خُصصت وكان فيها جزء استثماري، وبعد كده اتقال مفيش جزء استثماري، ورد مسؤولو الزمالك: (هنعمل إيه؟ إحنا بعنا)... شغلانة معقدة شوية".

وأضاف:" لا أنا قادر أقول يمين ولا قادر أقول شمال، لكن كل اللي نتمناه في جملة بسيطة: هل كرة القدم في مصر تنفع من غير الأهلي والزمالك؟".

وتابع:" تخيلوا الدوري العام فيه الأهلي بس والزمالك مش موجود، أو الزمالك بس والأهلي مش موجود... مفيش كورة، كرة القدم في مصر هي الأهلي والزمالك، لو حد منهم غاب تموت الكورة في مصر".

واختتم:" كلمة للمسؤولين: إن أمكن قانونًا نتجنب الموضوع ده بأي شكل، أعتقد إن الأمر محتاج قرار سيادي كبير جدًا".