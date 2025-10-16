الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح بعد تقدم 2826 مترشحًا على النظام الفردي و4 قوائم.. وتفتح باب الطعن لمدة 3 أيام

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 ورموزهم الانتخابية، بعدما أغلقت باب الترشح أمس.

وباشرت اللجان المشكلة من الهيئة مراجعة أوراق ومستندات من تقدموا للترشح وحفظها إلكترونياً، وستتضمن الكشوف المبدئية المترشحين المقبولين على النظام الفردي ونظام القائمة.

ووصل عدد المترشحين على النظام الفردي في الانتخابات 2826 مرشحًا سيتنافسون على 284 مقعدًا في 143 دائرة بمحافظات الجمهورية.

أما على نظام القوائم المخصص له 284 مقعدا آخر، فترشحت القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأربعة التي تغطي محافظات الجمهورية، فيما ترشحت قائمة الجيل في دائرتين، وكل من القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر في دائرة واحدة.

وتنفرد القائمة الوطنية من أجل مصر -التي توافق عليها عدد من الأحزاب السياسية- بالترشح في دائرتي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ويشترط لنجاحها الحصول على 5% من أصوات الناخبين المشاركين في كل دائرة.

أما دائرة قطاع غرب الدلتا، فتقدمت عليها 4 قوائم، هي: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة الجيل، والقائمة الشعبية صوتك لمصر، وقائمة نداء مصر.

وفي دائرة قطاع شرق الدلتا، تقدمت قائمتين فقط، هما: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة الجيل.

وذكرت الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي، أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح، ولم ترصد أي معوقات على مدار الأيام الثمانية بداية من فتح باب الترشح.



- فترة الطعن على المترشحين

وستتيح الهيئة 3 أيام للطعن على أسماء المترشحين أمام محكمة القضاء الإداري بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، على أن تفصل المحكمة في أي طعون تقدم لها بداية من الأحد وحتى الثلاثاء 21 أكتوبر.

وستعلن الهيئة القائمة النهائية للمترشحين يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، مع إتاحة التنازل حتى السبت 25 أكتوبر، قبل طباعة أوراق العملية الانتخابية.

- موعد التصويت في الانتخابات

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، الأولى تشمل محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويكون التصويت في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر.

أما المرحلة الثانية للانتخابات فتشمل محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشبخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويجرى التصويت فيها في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.