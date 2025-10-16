المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل منتخب المغرب لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في تشيلي بعد مباراة ماراثونية أمام المنتخب الفرنسي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي حسمها أسود أطلس لصالحهم بالفوز بنتيجة 5-4.

تقدم المغاربة بهدف ذاتي سجله ليساندرو أولميتا حارس مرمى فرنسا بالخطأ بعد فشله في التصدي لركلة جزاء في الدقيقة 32.

وتعادل الديوك بهدف في الشوط الثاني سجله لوكاس ميشيل في الدقيقة 59، ووصلوا لركلات الترجيح رغم النقص العددي بعد طرد رابي نزنيجولا في الدقيقة 107.

وبذلك رد شباب المغرب الاعتبار للمنتخب الأول الذي ودع كأس العالم للكبار في قطر 2022 بالخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي أيضا.

كما تجاوز المغاربة أيضا عقدة قبل النهائي في مونديال الشباب، بعد الخسارة 0-3 أمام نيجيريا في قبل النهائي بمشاركتهم الأخيرة في مونديال 2005 بهولندا.

وأصبح المنتخب المغربي ثان فريق عربي يتأهل لنهائي مونديال الشباب بعد قطر في نسخة 1981، وثالث منتخب أفريقي بعد غانا ونيجيريا.

وينتظر الفريق المغربي الفائز من المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا، وبإمكانه أن يكون أول فريق عربي يحقق لقب البطولة وثاني فريق أفريقي بعد غانا في 2009.

يذكر أن منتخب مصر شارك في النسخة الحالية من كأس العالم للشباب، ولكنه ودع من الدور الأول بسبب لائحة اللعب النظيف بسبب كثرة الإنذارات، حيث تساوى مع منتخب شيلي منظم البطولة، ولكن الأخير تأهل للدور الثاني بسبب حصوله على إنذارات أقل.

واستهل المنتخب المصري بقيادة مدربه أسامة نبيه المشوار بخسارتين أمام اليابان ونيوزلندا، ولم يستفد من فوزه على تشيلي 2-1 في الجولة الثالثة.