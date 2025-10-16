تغادر بعثة فريق الأهلي مطار القاهرة متجهة إلى بوروندي، صباح اليوم الخميس بطائرة خاصة استعدادا لانطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

يستهل الأهلي مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ستكون هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدرب الدنماركي، ييس توروب، الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة، ووقع عقدا مدته موسمين ونصف حتى صيف 2027.

قاد توروب تدريبات الأهلي لأول مرة، أمس الأربعاء، على ملعب التتش، واتجه إلى بوروندي بقائمة تضم 24 لاعبا.

وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير.

خط الدفاع.. ياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري، ومصطفى العش ومحمد هاني وأحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم.

خط الوسط..محمد علي بن رمضان، أفشة، مروان عطية، ديانج،

خط الهجوم.. محمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

في المقابل، يغيب عن القائمة كل من حسين الشحات وإمام عاشور وأشرف داري وأحمد رضا وكريم فؤاد، للتعافي من إصابات مختلفة.

ومن المقرر، أن يخوض الأهلي تدريبين في بوروندي، قبل مواجهة إيجل نوار، وتغادر البعثة عقب اللقاء مباشرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء المقبل، في بطولة الدوري.