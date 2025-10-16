قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي آيه) بالعمل داخل فنزويلا للحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين والمخدرات من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، لكنه لم يُصرّح بأن الوكالة ستمتلك سلطة عزل الرئيس نيكولاس مادورو.

وتُعدّ هذه التصريحات الأكثر شموليةً لترامب بشأن قراره توسيع صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية لتشمل عمليات سرية في الداخل، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأطلع ترامب قيادة وكالة الاستخبارات المركزية في الوقت نفسه تقريبًا الذي وقّع فيه توجيهًا سريًا يأمر الجيش بالبدء في ضرب عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية في وقت سابق من هذا الصيف، وفقا لمصادر.

وربط ترامب هذا التفويض بجهوده لمكافحة تهريب المخدرات، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لدينا الكثير من المخدرات القادمة من فنزويلا، والكثير منها يأتي عبر البحر، لذا يُمكنكم رؤية ذلك، لكننا سنوقفها برًا أيضًا".

ودون أن يُصرّح الرئيس الأمريكي بأنّ هدفه هو إزاحة مادورو من السلطة، قال إنّه يشعر بأنّ قادة فنزويلا يشعرون بضغط.

وأضاف: "أعتقد أنّ فنزويلا تشعر بضغط كبير ولكن أعتقد أنّ دولًا أخرى كثيرة تشعر به أيضًا، لن نسمح بتدمير هذا البلد، بلدنا، لمجرد أنّ الآخرين يريدون إسقاط أسوأ ما لديهم، كما تقولون"، في إشارة إلى مزاعمه بأن الدول أفرغت سجونها ومصحّاتها النفسية لإرسال أشخاص إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "نحن بالتأكيد نتطلع إلى البر الآن، لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية، لقد مرّ علينا يومان لم نجد فيهما أي قارب، وهذا، أعتبره أمراً جيداً، وليس سيئاً".

وقال إن جهود خفر السواحل على مدى الثلاثين عاماً الماضية لوقف تجار المخدرات "كانت غير فعالة إطلاقاً" و"لم تُفلح أبداً" عندما نُفّذت "بطريقة سليمة سياسياً".

وأضاف: "لديهم قوارب أسرع، بعض هذه القوارب، بصراحة، قوارب سريعة من الطراز العالمي، لكنها ليست أسرع من الصواريخ، لكننا نحاول فعل ذلك منذ سنوات، وكثير من المخدرات - 25% أو 30% منها - كانت تأتي عبر البحار. أما الآن، فأقول إنه لا يوجد لدينا أي منها".

وأضاف أن استهداف الأشخاص في الضربات أنقذ آلاف الأرواح التي كان من الممكن أن تُفقد بسبب الجرعات الزائدة.

وقال ترامب: "إذا فقدت ثلاثة أشخاص وأنقذت 25 ألف شخص - هؤلاء هم من يقتلون شعبنا، فإن كل قارب ينقذ 25 ألف حياة، ويمكنك أن ترى ذلك، القوارب تُصاب، وترى الفنتانيل في كل مكان في المحيط".