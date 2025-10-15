روته: المزيد من الحلفاء مستعدون لتمويل المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن أكثر من نصف أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا تعهدوا بتمويل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال روته اليوم الأربعاء بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: "لقد سمعنا اليوم عن مساهمات جديدة من حليف بعد الآخر".

وفي وقت سابق، تعهدت ست دول، هي ألمانيا وكندا وهولندا والسويد والدنمارك والنرويج، بتقديم 2 مليار يورو (3ر2 مليار دولار) من خلال ما يسمى بمبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية "بيرل" التي تم إطلاقها في أغسطس.

ولم يذكر روته أسماء الدول الإضافية، إلا أن وزراء فنلندا ولاتفيا وبلجيكا وليتوانيا وإستونيا أعلنوا مشاركتهم على هامش اجتماع بروكسل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ستنضم أيضا.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "إن المملكة المتحدة تدرس بعناية كيفية دعمنا لأوكرانيا من خلال آلية بيرل الجديدة المهمة".

وقال روته قبل الاجتماع إن الأسلحة تتضمن "معدات ضرورية، من بينها أنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية بالأخص" وهي "مهمة من أجل أوكرانيا كي تتأكد من سكانها المدنيين وبنيتهم التحتية الأساسية محمية بأكبر قدر ممكن في مواجهة الهجوم الروسي المستمر".

وتوفر مبادرة "بيرل" ذخيرة أمريكية الصنع وأسلحة يشتريها الحلفاء الأوروبيون وكندا ثم يتيحونها لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث "أنت تحصل على السلام عندما تكون قويا، وليس عندما تستخدم كلمات قوية أو تهز إصبعك للتحذير. تحصل عليه (السلام) عندما يكون لديك قدرات قوية وحقيقية يحترمها الخصوم ".

وقد أعرب وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، الذي أطلع نظراءه في حلف الناتو على الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف في الحرب ضد روسيا، الحلفاء على مساهماتهم لكنه أضاف أنه "من المهم أن ينضم الآخرون أيضا".