وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لرؤية الخيام في غزة تُنصب على أنقاض مدن بأكملها تحولت إلى ركام

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل «اختراقا دبلوماسيا حقيقيا»، مشددا أن المطلوب الآن تحويل هذا الاختراق السياسي إلى «عمل فعلي» على الأرض لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» بالجهود الدبلوماسية التي أفضت للاتفاق، قائلا: « أود أن أحيي الرئيس ترامب والرئيس السيسي، وكل المفاوضين في المنطقة الذين جعلوا هذا ممكنا».

وتابع: «لقد عانى المدنيون في غزة طويلا وانتظروا كثيرًا، والآن حان وقت التحرك بسخاء، وعلى نطاق واسع لأن احتياجات الناس هائلة، خاصة مع تفشي المجاعة».

واعتبر أن «رؤية السكان في غزة يعودون إلى بيوتهم ويبدأون من جديد هي مثال رائع على صمود الإنسان أمام الموت والدمار والنزوح»

وأعرب في الوقت ذاته عن حزنه العميق لحجم الكارثة، قائلا: «لا يمكنك إلا أن تشعر بالحزن عندما ترى حجم هذا الدمار، وترى الناس يقومون بوضع خيام على أنقاض مدن بأكملها تحولت إلى ركام»، مشددا أن «هناك مهمة إعادة بناء هائلة، ويجب أن نقف إلى جانبهم في هذه المرحلة».