 مصرع شخصين في انقلاب سيارة بطريق مصر – الفيوم - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 1:24 ص القاهرة
مصرع شخصين في انقلاب سيارة بطريق مصر – الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 12:25 ص

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر – الفيوم، أثناء توجههما إلى عملهما بمدينة السادس من أكتوبر، تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مصر – الفيوم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، وبالفحص تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع كلٍّ من محمد جمعة عبد القاضي وعبد السلام ربيع.

وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة، وأن المتوفيين كانا يعملان في أحد المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


