الإثنين 13 أكتوبر 2025 10:54 م
مصرع أم وإصابة أبنائها في حادث تصادم مأساوي بين ملاكي وكارو بوسط مطروح

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:49 م

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها، وأصيب ثلاثة من أبنائها والسائق، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بوسط مدينة مرسى مطروح.

كانت مستشفى مرسى مطروح العام، استقبلت جثة هامدة لسيدة تدعى زينب عبدالعالي ونيس بوزيد الفزاري القطعاني 35 سنة، وثلاثة من أبنائها، وسائق السيارة مصابين بإصابات مختلفة، وذلك جراء حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو بشارع المنطقة الريفية.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة مشرحة المستشفى العام، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

