وزير الخارجية: جهودنا تنصب على إنهاء الأوضاع المأساوية في السودان

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر معنية في المقام الأول بكل ما يحدث في السودان، مشيرًا إلى أنها جهودها تنصب على العمل على إنهاء الأوضاع المأساوية في البلد الشقيق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المالديف، مساء السبت، أن مصر حريصة على سرعة التوصل على هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يستتبعه من عملية سياسية شاملة، لا تقصي أحدًا، وتكون ذات ملكية سودانية.

وأوضح أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدعوة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لزيارة مصر»، مؤكدًا «حرص مصر الكامل لدعم الدولة السودانية وكل مؤسساتها، وفي قلبها المؤسسة العسكرية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، تحدث خلال لقائه مع البرهان في مصر عن الأهمية البالغة لإنهاء الحرب التي تدمر مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

وذكر أن الحرب في السودان تدمر كل شيء ولابد من إنهائها في أقرب وقت ممكن، مضيفًا: «نأمل من خلال الجهود التي تستكمل في الفترة المقبلة، أن يكون هناك تفاهم بين كل الأطراف المعنية للعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في أقرب وقت ممكن، وإنهاء الحصار الظالم على الفاشر، والذي يمتد لأكثر من عام ونصف».

وشدد على أهمية دخول المساعدات إلى كل أنحاء السودان، وأن تؤدي الجهود إلى وقف إطلاق النار ومنع تدفق الأسلحة من الخارج، وبدء العملية السياسية.