أمطار ورياح قوية تضرب ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار

ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ملعب إنتواري الدولي قبل انطلاق مباراة الأهلي وإيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، ما أدى إلى أجواء صعبة قبل صافرة البداية.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من البطولة القارية، حيث يسعى بطل إفريقيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في لقاء الإياب المقرر إقامته في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويطمح الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات مبكرًا، مواصلًا رحلة الدفاع عن لقبه القاري.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمد شريف – أحمد سيد زيزو