‏فوز صعب لألمانيا في معقل أيرلندا الشمالية بتصفيات كأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتزع منتخب ألمانيا فوزا بشق الأنفس على مضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 1 / صفر، مساء الإثنين، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

أحرج منتخب أيرلندا الشمالية ضيفه كثيرا، ولكنه خسر أول مباراة على ملعبه ووسط جماهيره بعد سلسلة من اللاهزيمة امتدت سبع مباريات متتالية على مدار عامين.

لم يهنأ أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله بادي ماكنير في الدقيقة 14، لكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بإلغاء الهدف.

وخطف الالمان هدف الفوز بضربة رأس لنجمه الشاب، نيك فولتيماده في الدقيقة 31 بعد ركلة ركنية نفذها ديفيد راوم.

واحتفل فولتيماده بهدفه الدولي الأول بعد 6 مباريات بقميص منتخب بلاده، ليواصل المهاجم الشاب توهجه بعد تسجيل 4 أهداف بقميص نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي انتقل إلى صفوفه الصيف الماضي قادما من شتوتجارت بصفقة ضخمة.

وقدم المنتخب الألماني أداء باهتا في الشوط الثاني، واكتفى بمحاولة هجومية خطيرة، عندما أضاع كريم آديمي، انفرادا تاما بتسديد الكرة بجوار القائم في الدقيقة 47.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز منتخب سلوفاكيا على لوكسبورج بنتيجة 2 / صفر.

أحرز آدم أوبيرت وإيفان شرانز هدفي سلوفاكيا في الدقيقتين 55 و72.

بهذه النتائج، يحقق المنتخب الألماني فوزه الثالث تواليا ليعتلي قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن سلوفاكيا ثاني الترتيب.

أما منتخب أيرلندا الشمالية تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، وبقى لوكسمبورج في ذيل الترتيب بدون نقاط بعد أربع هزائم متتالية.

وفي الجولتين الأخيرتين في نوفمبر المقبل، سيحل منتخب ألمانيا ضيفا على لوكسمبورج، يوم 14، بينما يستقبل سلوفاكيا نظيره أيرلندا الشمالية في نفس اليوم.

وبعدها بثلاثة أيام تلعب ألمانيا ضد ضيفتها سلوفاكيا، بينما يحل لوكسمبورج ضيفا على أيرلندا الشمالية.

ويتأهل أوائل المجموعات الـ 12 مباشرة إلى كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركز الثاني مرحلة الملحق الأوروبي في مارس المقبل.