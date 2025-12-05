إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارةن ونتج عن الحادث، إصابة 14 شخصًا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.