مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا

لقي شاب مصرعه غرقًا في أحد أحواض الزراعات بقرية القايات التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من عمره إثر سقوطه في أحد أحواض الأراضي الزراعية بقرية القايات بمركز العدوة، وانتقلت على الفور قوات مركز شرطة العدوة إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات والمعاينة وفاة شاب يُدعى أحمد عمر هاشم، مقيم بقرية القايات، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي.

وأوضح تقرير مستشفى العدوة المركزي أن سبب الوفاة هو «إسفكسيا الغرق»، نتيجة الغرق في مياه عذبة أدى إلى توقف عضلة القلب.، مشيرا إلى أن الفريق الطبي حاول إنعاش القلب والرئتين، إلا أنه لم تُوجد استجابة، وتم إعلان الوفاة، فيما تولت النيابة التحقيق.

وتباشر نيابة مركز العدوة التحقيقات في ملابسات الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة.