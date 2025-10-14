سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن اتفاقات السلام الإبراهيمية، مؤكدا أنها جُربت ولم تغير شيئا على الأرض، ورغم ذلك تستمر الدعوة إليها.

وقال في لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ترامب دائما ينشغل بأشياء لا تشغل الآخرين، ولكن الأهم من ذلك، أنه لا يوجد تطبيع مجاني، ولا توجد علاقات طبيعية بين الدول المتحاربة إلا بأن يدفع كل طرف ثمن هذا التطبيع".

وأضاف، أنّ نتنياهو يريد أن يحصل على تطبيع دون أن يدفع ثمنه، ويريد أن يحصل على علاقات طبيعية مع الدول العربية دون أن يدفع ثمن هذه العلاقات.

وتابع: "بعد حرب 1967 قالت جولدا مائير التسوية في رأيي أن أذهب لأتسوق من سوق الحميدية في دمشق أو الموسكي في القاهرة دون أن يبدو الامر مستغربا .. هي -جولدا- تريد وهو -نتنياهو- يريد الحصول على سلام واستقرار لإسرائيل وشعب إسرائيل دون أن يدفع الثمن".

وأوضح، أن المقاومة حق مشروع لكل بلد تحت الاحتلال، وطالما هناك احتلال، فإن كل القوانين تؤكد أنه يحق لأبناء الشعب الواقع تحت الاحتلال أن يقاوم هذا المحتل.

واختتم: "عندما تريد إسرائيل أن تعيش في أمان، فعليها أن تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه، وعندما تريد أن تقيم علاقات مع الدول العربية بشكل طبيعي، فعليها أن تدفع ثمن هذا الأمر".