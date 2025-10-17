مسئول في حماس: الحركة ستسلم جثة أسير آخر للصليب الأحمر

قال مسئول في حركة حماس لوكالة "رويترز" للأنباء إن الحركة ستسلم جثة أسير آخر للصليب الأحمر.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله أن جثة أحد الرهائن ستسلم إلى "الصليب الأحمر" الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لتسليمه لإسرائيل.

ومنذ الاثنين الماضي، أطلقت حركة حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28، وقالت الحركة في بيان إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين تستغرق وقتا لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى تحت الأنقاض.

وأضافت الحركة أن استخراج باقي الجثث يحتاج الى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة الآن بسبب منع الاحتلال دخولها، وأشارت إلى أن أي تأخير في تسليم الجثث تتحمل مسؤوليته حكومة بنيامين نتنياهو التي تمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.

وقالت حماس إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثث جميع الرهائن المتبقين، لكن العملية قد تستغرق وقتا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه قد يسمح لنتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة "إذا لم تلتزم حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف ترامب في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية "يمكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة".