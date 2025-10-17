المايسترو تامر فيظي: آمال ماهر تمتلك ذكاء أم كلثوم وإمكانات صوتية استثنائية

أعرب المايسترو تامر فيظي عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام من خلال حفلين، حيث قاد حفل الفنانة آمال ماهر في الافتتاح، ويستعد لقيادة حفل المطربة مي فاروق في الليلة التاسعة، مؤكدًا فخره بالعمل مع اثنتين من أبرز الأصوات في الوطن العربي لما تملكانه من إمكانيات غير عادية.

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق" أن السيدة أم كلثوم كانت تتمتع بقدرات صوتية وحسية فريدة وذكاء فني استثنائي، مشيرًا إلى أن هذه الصفات مجتمعة يراها بوضوح في آمال ماهر، التي وصفها بالذكية والمجتهدة وصاحبة الإمكانيات الصوتية النادرة، فضلًا عن إحساسها الموسيقي العالي وقدرتها على أداء مختلف الألوان الغنائية بسهولة.

وأوضح فيظي أن قائد الأوركسترا يواجه صعوبة عندما يكون الفنان غير مستعد أو غير منظم لوقوفه على المسرح، خاصة مع وجود ما يقرب من 90 عازفًا في الفرقة، لافتًا إلى أن تأخر الفنان أو عدم جاهزيته يؤثر سلبًا على معنويات العازفين وقد يسبب إحباطًا وفقدانًا للشغف.