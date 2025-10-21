الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 و2021 الجدد

-رئيس مجلس الدولة: البرنامج يعكس الحرص على تمكين أعضائه الجدد بالمهارات للارتقاء بالأداء المهني

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس الدولة، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي استهدف تأهيل وإعداد 219 عضوًا جديدًا من مستشاري المجلس (دفعتي 2020 – 2021).

ويأتي هذا البرنامج تتويجًا للشراكة المثمرة بين المؤسستين في الاستثمار في رأس المال البشري القضائي، ودعمًا لجهود الدولة في التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

وشهدت فعاليات الختام لقاءً جمع بين الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والمتدربين من أعضاء المجلس.

واستمع الحضور، خلال اللقاء، إلى آراء وأسئلة المتدربين حول البرنامج المقدم لهم، إذ عبّروا عن تقديرهم لما تضمنه من محتوى تدريبي ثري ركّز على تنمية وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، مؤكدين أن التجربة التدريبية بالأكاديمية شكلت إضافة حقيقية لمسيرتهم العملية.

كما توجهوا بالشكر إلى المستشار أسامة شلبي؛ لمنحهم فرصة المشاركة في هذا البرنامج المتميز، وإلى الأكاديمية الوطنية لما لمسوه من تميز في جودة المحتوى ودقة التنظيم.

وأعربت الدكتورة سلافة جويلي، في كلمتها الختامية، عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار أسامة شلبي على دعمه وثقته في الأكاديمية، معبّرة عن سعادتها بتواجدها وسط نخبة متميزة من الكوادر الشابة التي تمثل قادة مصر في المستقبل، مؤكدة أن التدريب يمثل قيمة مضافة في مسيرة أي قائد.

وشددت على أهمية الاستمرار في تطوير الذات علميًا وعمليًا دون توقف، لأن التطوير عملية مستمرة وجزء من مسؤولية كل من يسعى للتميز.

واختتمت كلمتها بالتأكيد، أن الأجيال تتسلم الراية جيلاً بعد جيل، في مسيرة بناء مستمرة نحو مستقبل أفضل لمصر.

من جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي، عن سعادته بتواجده في الأكاديمية، موجّهًا الشكر لكلٍ من الدكتورة سلافه جويلي والدكتور طاهر نصر على جهودهما المتميزة في الإعداد والتنفيذ.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص مجلس الدولة على تمكين أعضائه الجدد بالمعارف والمهارات التي ترتقي بأدائهم المهني وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة، متمنيًا للمستشارين المشاركين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.

ولفت إلى أن هذا التعاون يُجسّد نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الفعالة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب - باعتبارها مركزًا وطنيًا متخصصًا في بناء القدرات وتنمية المهارات - وبين أعرق الصروح القضائية المصرية، بما يضمن استمرار جودة الأداء القضائي والإداري في جمهورية مصر العربية.

فيما يُقدَّم البرنامج عبر مزيج من المحاضرات النظرية وورش العمل التفاعلية، التي تتضمن أنشطة عملية ودراسات حالة تطبيقية، بما يحقق الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويعزز من فاعلية العملية التدريبية.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.