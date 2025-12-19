الحصر العددي لدائرة أبو كبير يظهر تفوق «حاتم عبدالعزيز وعبدالله لاشين» بالشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبو كبير في محافظة الشرقية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 497 ألفا و982 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 107 آلاف و903 ناخبين، وبلغت الأصوات الصحيحة 105 آلاف و355 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 2548 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح حاتم عبدالعزيز، مستقل، حيث حصل على 71 ألفا و85 صوتا، والمرشح عبدالله لاشين، عن حزب مستقبل وطن، حصل على 57 ألفا و61 صوتا، مقابل حصول المرشحين حسام مرسي، مستقل، على 44 ألفا و926 صوتا، وعلي الصناديلي، مستقل، على 37 ألفا و637 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.