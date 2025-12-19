الحصر العددي لدائرة الزقازيق يظهر تفوق «لطفي والصالحي والرشيدي وعفيفي» بالشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها قسم أول الزقازيق في محافظة الشرقية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 927 ألفا و260 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 118 ألفا و668 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 113 ألفا و154 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 5514 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح لطفي شحاتة، عن حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 71 ألفا و214 صوتا، والمرشح محمد الصالحي، عن حزب مستقبل وطن، حصل على 67 ألفا و324 صوتا، والمرشح كامل الرشيدي، مستقل، حصل على 61 ألفا و11 صوتا، والمرشح عادل عفيفي، عن حزب مستقبل وطن، حصل على 57 ألفا و324 صوتا، مقابل حصول المرشحين إيمان خضر، عن حزب حماة الوطن، حصلت على 54 ألفا و928 صوتا، ومروة هاشم، مستقلة، على 48 ألفا و462 صوتا، وعبدالله عوض، عن حزب النور، على 46 ألفا و351 صوتا، وخالد بشر، مستقل، على 46 ألفا و351 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.