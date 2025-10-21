تكريم المخرج محمد فاضل القباني في مهرجان ليالي مسرح جسور الدولي بالمغرب

تُكرّم الدورة الرابعة عشرة من مهرجان ليالي مسرح جسور الدولي الفنان محمد فاضل القباني، تقديرًا لمسيرته المتميزة في مجالات المسرح والإعلام الرقمي، وذلك خلال فعاليات المهرجان المنظم من طرف فرقة مسرح جسور بدعم من وزارة الشباب والثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، والذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري بمدينة الثقافة والفنون بآسفي بالمملكة المغربية، تحت شعار: "أي مسرح الآن؟".

محمد فاضل القباني، ممثل ومخرج، تخرج في كلية الآداب بقسم المسرح بجامعة الإسكندرية، وعضو نقابة المهن التمثيلية، يشغل مهمة مدير الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمهرجان القومي للمسرح المصري.

شارك القباني في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وأخرج عددًا من العروض المسرحية داخل وخارج مصر، من أبرزها العادلون وحكايات من زمن فات وصديق العمر، كما أدار مؤخرًا محاضرات حول توظيف الذكاء الاصطناعي في الفنون ضمن فعاليات منتدى مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية في ألبانيا، تأكيدًا لرؤيته التي تمزج بين الإبداع الفني والتطور التكنولوجي.