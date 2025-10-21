هآرتس: الرئيس الإسرائيلي بحث مع عائلات الرهائن إمكانية العفو عن نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بحث مع عائلات الرهائن إمكانية العفو عن نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد.

ووفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، طلب هرتسوج من مجموعة من العائلات الترويج علنًا لفكرة العفو، وحثّ الجمهور على دعمها.

وبحسب الصحيفة العبرية، رفض ممثلو العائلات الإفصاح عن محتوى المحادثات مع الرئيس، ولكن وفقًا للمصادر المطلعة، تجاهل بعضهم الطلب، ورأى آخرون أنه سيكون مفيدًا لتنفيذ صفقة التبادل.

وأكد ممثلو العائلات أن الرئيس الإسرائيلي لم يطرح طلبه كشرط لإعادة الرهائن.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العفو عن بنيامين نتنياهو الذي يواجه 3 قضايا فساد أمام القضاء الإسرائيلي.

وأكد ترامب في كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي: «لدي فكرة. السيد الرئيس (الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ) لماذا لا تصدر عفوا عنه؟».

وأضاف: «بالمناسبة ذلك لم يكن واردا في كلمتي، على ما تدركون على الأرجح. لكنني معجب بهذا الرجل الجالس هناك. والأمر منطقي جدا على ما أظن».

ويُتهم نتنياهو وزوجته سارة في إحدى القضايا بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، مثل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.

وقال ترامب، مازحا: «سيجار وشمبانيا، من يهتم بهذا؟»، مُعلنا أن حليفه نتنياهو أحد أعظم قادة إسرائيل في زمن الحرب.