الشرطة البريطانية تعتقل 86 فلسطينيا لدعمهم حركة فلسطين أكشن

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال 86 فلسطينيا من المحتجين الداعمين لنشطاء حركة "فلسطين أكشن".

وأفاد مراسل الأناضول، الأحد، أن فلسطينيين نظموا مظاهرة احتجاجية أمام سجن في لندن، السبت، تضامنا مع نشطاء معارضين لتعامل الشركات البريطانية مع إسرائيل.

وأضاف أن المحتجين تظاهروا أمام سجن "ورموود سكربز" غربي لندن دعما لعمر خالد، المضرب عن الطعام منذ 17 يوما من حملة "سجناء من أجل فلسطين".

وأعلنت شرطة لندن اعتقال 86 شخصا للاشتباه في "تعديهم على ممتلكات الغير".

وقالت الشرطة إن عددا من المحتجين تمكنوا أيضا من الدخول إلى منطقة مدخل الموظفين في أحد مباني السجن.

ويواصل ثمانية نشطاء من حركة "فلسطين أكشن" المسجونين حاليا، إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على اعتقالهم دون توجيه لائحة اتهام رسمية لهم.

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة "ألبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، حيث أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.



