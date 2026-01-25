 رئيس الإمارات يستقبل مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي - بوابة الشروق
رئيس الإمارات يستقبل مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي


نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 6:13 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 6:14 م

استقبل محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي.

ونقل المبعوث الروسي إلى رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء تحيات فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وفرص تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

