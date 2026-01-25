مخابرات الاحتلال تستدعي مقدسيين بينهم أسرى محررون للتحقيق

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، عددًا من المواطنين الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، للتحقيق في مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية أن الاستدعاءات شملت كلاً من: محمد موسى عبيسان، وموسى أبو الحلاوة، وموسى أبو تايه، وصهيب عفانة، إضافة إلى الأسيرة المحررة فدوى حمادة، بحسب وكالة صفا.

وفي سياق متصل، سلّمت سلطات الاحتلال المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي قرارًا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في استمرار لسياسة التضييق والاستهداف بحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.

في شأن آخر، أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتُقل آخر، مساء الأحد، في تجمع جبل البابا بالعيزرية جنوبي القدس المحتلة.

وأكدت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، أطلقت النار تجاه رعاة أغنام من تجمع جبل البابا البدوي أثناء رعيهم أغنامهم في وادي الحوض المحاذي للتجمع، ما أسفر عن إصابة أحد الرعاة بجروح، واعتقلت راعيًا آخر من المكان.

واعتبرت أن الاعتداء حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية الفلسطينية في محيط القدس، لا سيما الرعاة، في إطار سياسة قمعية تهدف إلى التضييق على مصادر رزقهم ودفعهم قسرًا إلى ترك أراضيهم ومراعيهم.