الدفاع المدني السوري: تنظيم قسد يجدد قصف مناطق بريف حلب

أعلن الدفاع المدني السوري، مساء الأحد، أن "قسد" جدد قصفه على مناطق في ريف حلب شمالي البلاد، مستهدفا منزلا بصاروخ أطلقه من مناطق سيطرته في عين العرب، وذلك في مواصلة خرق التنظيم لاتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية.

وقال الدفاع المدني، في تدوينة على منصة تلجرام: "جدد تنظيم قسد قصفه مناطق بريف حلب، مستهدفا بصاروخ أُطلق من مناطق سيطرته في عين العرب (كوباني) منزلا في قرية الحاوي بريف جرابلس، على الضفة الغربية لنهر الفرات شمالي حلب".

وأضاف أن فرقه تفقدت موقع الاستهداف وتأكدت من عدم تسجيل أي إصابات.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن هذا القرار يستمر 4 أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع "قسد"، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت.

وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.