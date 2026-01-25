سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان والبقاع

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ صباح اليوم تنفيذ سلسلة من الاعتداءات على عدة مناطق في جنوب لبنان، إضافة إلى مناطق في البقاع شرقي البلاد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاعتداءات بدأت بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت منطقة تقع بين بلدتي خربة سلم وكفر دونين في جنوب لبنان.

وأوضح أن القصف طال هنجارًا أو هيكلًا معدنيًا يُستخدم كمستودع، وأدى الاستهداف إلى حدوث موجة انفجارية كبيرة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

وأشار إلى أن هذا الموقع كان قد تعرض لاستهداف سابق من قبل جيش الاحتلال قبل أيام، ما أسفر حينها عن استشهاد شخصين في محيط المبنى نفسه.

ولفت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي انتقل لاحقًا إلى أجواء البقاع شرقي لبنان، ونفذ سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت السلاسل الجبلية في المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية ـ السورية.

وفي تطور لاحق، أفاد سنجاب بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في المنطقة الواقعة بين بلدتين في قضاء صور، وتحديدًا ضمن نطاق بلدة باريش، القريبة من بلدات سبق أن تعرضت لاستهدافات إسرائيلية، من بينها بلدة ميفدون، مسفرًا الاستهداف، بحسب المعلومات الأولية، عن استشهاد من كان داخل السيارة.