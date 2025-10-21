تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز

وقّع العراق وتركمانستان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز.

جاء ذلك على هامش الجولة الرابعة من المشاورات السياسية التي عقدت بين البلدين في بغداد، وفق بيان للخارجية العراقية.

وبدأت الجولات الرسمية للمشاورات السياسية بين العراق وتركمانستان في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في يونيو 2024.

وبحسب البيان، "ترأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، فيما ترأس الجانب التركمانستاني وكيل وزارة الخارجية أحمد قربانوف".

وجرى خلال الاجتماع "بحثُ آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبلُ تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين".

كما تمّ خلال الاجتماع، وفق البيان، "التوقيع على مذكرة تفاهم بين العراق وتركمانستان للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة"، دون تفاصيل أكثر بهذا الشأن.

وأكد الطرفان على "التزامهما المشترك بتطوير هذه الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، بحسب البيان الذي لم يوضح مدة المشاورات وتفاصيل أخرى عن زيارة المسؤول التركمانستاني.

وشدد الجانبان، وفق البيان، على أن "تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين يُعد ركيزة أساسية لتوثيق التعاون الثنائي".

وأشار بحر العلوم إلى "أهمية استثمار المناخ الإيجابي الذي يشهده العراق على الصعيدين الأمني والسياسي".

ودعا المسؤول العراقي، القطاعين العام والخاص في تركمانستان إلى زيارة بلاده وبحث فرص التعاون وإقامة الشراكات في المجالات المختلفة بما يعزز الروابط بين البلدين، وفق البيان ذاته.