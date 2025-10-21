أكاديمية الفنون تستعد للاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين

تستعد أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وبرعاية وزارة الثقافة، للاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي يُعد أحد أعمدة السينما المصرية والعالمية.

ويأتي هذا الاحتفال تقديرًا لإسهامات شاهين الكبيرة في عالم السينما، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية والثقافية.

وأكدت "جبارة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأكاديمية تستعد لتنظيم احتفالية كبرى لتكريم اسم المخرج العالمي "حاصد الجوائز" يوسف شاهين، وذلك من خلال حزمة من الأنشطة والفعاليات الفنية المتنوعة، التي ستسلط الضوء على إرثه الفني وتأثيره العميق على السينما المصرية والعالمية.

وأضافت أن يوسف شاهين يُعد أحد أكثر المخرجين تأثيرًا وجموحًا في تاريخ السينما المصرية، وقد درّس لسنوات طويلة بالمعهد العالي للسينما، ملهمًا بفنه العديد من الأجيال.

وستظل أعماله، مثل "باب الحديد"، و"الأرض"، و"الناصر صلاح الدين"، و"عودة الابن الضال"، و"المهاجر"، و"المصير"، و"سكوت حنصور"، وغيرها، علامات مضيئة في تاريخ السينما المصرية.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم مبدعيها وتقدير دورهم في تعزيز الهوية الثقافية والفنية للشعوب.