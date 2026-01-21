 وزيرا خارجية قطر وفرنسا يناقشان في دافوس تطورات الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026
وزيرا خارجية قطر وفرنسا يناقشان في دافوس تطورات الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا

الدوحة - دافوس - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 9:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 9:25 م

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء في دافوس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2026.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وفقا لموقع الخارجية القطرية.

ووفقا للخارجية القطرية، ناقش الجانبان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وإيران وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

