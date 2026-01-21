السفير محمد حجازي: ملف سد النهضة محور حيوي في لقاء الرئيسين السيسي وترامب

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ القمة الثنائية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانت لقاءً مهمًا واستراتيجيًا، سادته روح الود والشفافية في النقاش حول الملفات الحيوية للمنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي عبّر عن تقديره لدور الرئيس ترامب في متابعة ملف قطاع غزة ودعمه لمصر في هذا الملف، مؤكدًا أهمية استمرار الإدارة الأمريكية في متابعة ترتيبات المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار حجازي إلى أنّ ملف السد الإثيوبي كان محورًا أساسيًا خلال اللقاء، حيث شدّد الرئيس السيسي على خطورة السد على مصالح مصر القومية، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل لدعم مسار تفاوضي جاد بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح أنّ الرئيس ترامب أبدى اهتمامه الكبير بمخاطر السد على أمن واستقرار حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، وأكد حرصه على التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا على المكانة الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر وأمن الملاحة الدولية.

وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية، بشأن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب، اليوم، على هامش مشاركته في منتدى دافوس.

وعُقد اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة. ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الرئيس السيسي، في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني في مصر، وكذلك في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضًا إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب الرئيس بمبادرة الرئيس ترامب بإنشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، معربًا عن دعمه لتلك المبادرة.