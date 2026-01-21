مسئول باتحاد الصناعات: منتدى دافوس المنصة الأهم عالميًا لبناء الشراكات الاستراتيجية

قال محمد البستاني نائب رئيس الغرف العقارية باتحاد الصناعات، إن منتدى "دافوس" المنعقد في مدينة دافوس السويسرية (الذي يُعقد حاليًّا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي)، يُعد المنتدى الاقتصادي العالمي المنصة الأهم عالميًا لبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن ما شهدته مصر في مجال البنية التحتية خلال السنوات الـ10 الأخيرة كان عاملًا هامًا في جذب المستثمرين، لافتًا إلى أن أي مستثمر أجنبي يضع البنية التحتية على رأس أولوياته قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

وأوضح أنّ الدولة نفذت نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق، إلى جانب تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، وهو ما أسهم في توفير شبكة حديثة من الطرق السريعة والموانئ المتطورة.

ولفت إلى أن هذه التطورات انعكست على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة والتطوير العقاري، مضيفًا أن تحسين البنية التحتية ساهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل زمن النقل.

وتحدث عن القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن مصر قبلة سياحية منذ سنوات طويلة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت دفعة قوية مع افتتاح المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، حيث حرص عدد من الرؤساء والملوك على تمديد زياراتهم للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي تمتلكها مصر.

وأكد أن مصر تعاني من عجز في عدد الغرف الفندقية يتراوح بين 400 و500 ألف غرفة، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة عدد السائحين من 15 مليون سائح سنويًا إلى 30 مليون سائح، مضيفًا أن نسب الإشغال زادت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وتطرق إلى ملف الإسكان، قائلاً إنه خلال السنوات الـ10 الماضية تم تنفيذ نحو مليون و600 ألف وحدة سكنية، ما بين إسكان لمحدودي الدخل والإسكان المتوسط، إلى جانب المشروعات الكبرى التي نفذها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المساحة العمرانية لمصر ارتفعت من 7% إلى 14% بفضل إنشاء ما يقرب من 40 مدينة جديدة،

وشدد على أن مصر لا تعاني من أزمة إسكان بوجه عام، وإنما تتعلق التحديات بإسكان محدودي الدخل وضرورة توفير وحدات سكنية تتناسب معهم، لافتًا إلى أن الدستور المصري ينص على حق المواطن في الحصول على وحدة سكنية آمنة وصحية، وهو ما تعمل الدولة عليه.