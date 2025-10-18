نتنياهو يخطط لتقديم موعد الانتخابات العامة بإسرائيل إلى يونيو 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو 2026، بدل 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.

وقالت الهيئة إن نتنياهو يأمل التوصل إلى اتفاقات تطبيع جديدة مع إندونيسيا والسعودية قبل حلول موعد الانتخابات في يونيو 2026.

وأشارت إلى أن فرص التوصل لاتفاق مع السعودية "معقولة"، بينما تبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا "ضعيفة".

ومع ذلك، يسعى نتنياهو لتحقيق إنجاز دبلوماسي واحد على الأقل يتيح له خوض الانتخابات بزخم سياسي "إيجابي"، وفق الهيئة.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من مكتب نتنياهو أو الدول المعنية بشأن ما أوردته هيئة البث.

وتستطيع الحكومة في إسرائيل، بتوصية من رئيس الوزراء، إعلان حلّ الكنيست (البرلمان) والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.

تأتي هذه الأنباء، عقب أسبوع من دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي.

وبحسب نتائج استطلاع رأي نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، سيحصل معسكر نتنياهو على 52 مقعدا في الكنيست، مقابل 58 للمعسكر المعارض، و10 مقاعد للأحزاب العربية "في حال إجراء الانتخابات اليوم".

ووفقا للقانون في إسرائيل، يلزم لتشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120.

وتؤكد أحزاب المعارضة الإسرائيلية رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 67 ألفا و967 شهيدا و170 ألفا و179 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، وتدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.