رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة منفذي جريمة اغتيال المشهداني

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، موقف الحكومة بتقديم الجناة الذين استهدفوا عضو مجلس محافظة بغداد المرشح للانتخابات النيابية صفاء حسين المشهداني إلى القضاء.

وشدد السوداني خلال حضوره مجلس عزاء المشهداني، الذي قتل قبل يومين في حادث إرهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد على "أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات من أجل الوصول للجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وعبرت جميع الفعاليات السياسية والحزبية في العراق عن إدانتها واستنكارها لحادثة إغتيال صفاء المشهداني الذي اغتيل مع 3 من مرافقيه جراء تفجير عبوة ناسفة داخل سيارته في قضاء الطارمية في ساعة متاخرة من الليل.