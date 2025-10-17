12 فنانا من جي كونسبت يشاركون في النسخة الرابعة من معرض كابيتال آرت

يشارك جاليري "جي كونسبت" للفنون البصرية في النسخة الرابعة من معرض "كابيتال آرت"، وللعام الثالث على التوالي، تحت رعاية جاليري كليج، ضمن خطة دعم الفنانين الصاعدين وإبراز تجاربهم المبتكرة.

ويضم فريق المشاركين من جاليري "جي كونسبت" واحدًا وعشرين فنانًا، أشرفت على تدريبهم الفنانة جيهان فوزي، مؤسسة الجاليري، من خلال تقنيات حديثة في فن الرسم، استمرارًا للمشروع الفني الذي يتبناه الجاليري لصقل المواهب الشابة.

وشملت القائمة: سوزان عاطف، هويدا النجار، نيفين جلال، دعاء كاربونا، لميس الجندي، مجدولينا، رباب الرمحي، ريهام راجي، شذا ناير، سحر أحمد، سمية سليمان، هبة الكسار، ياسمين عبدالعزيز، إيمان طه، فاطمة رضوان، هالة رشدي، نيرمين حسن، أحمد ممدوح، ومروان شركول.

يُذكر أن معرض "كابيتال آرت" يستمر حتى الأحد ١٩ أكتوبر