عماد النحاس: لم أكن موفقا في تصريحاتي بشأن زيزو

دافع عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي عن أحد قراراته الفنية أثناء توليه المسؤولية بشأن أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق.

صرح النحاس خلال استضافته عبر قناة MBC مصر 2 مساء الإثنين "لم أخطأ في قراري بشأن إشراك زيزو في مباراة إنبي، ولم يلومني مسؤول بالنادي بشأن تصريحاتي عقب هذه المباراة".

وكان النحاس قال عقب التعادل مع إنبي أن زيزو يتحمل مسؤولية مشاركته أمام إنبي، حيث تم استبدال اللاعب بعد وقت قليل من زمن المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

أوضح "ما كنت أقصده أن زيزو هو المسؤول، لأنه لاعب كبير ومسؤول والأكثر دراية بحالته، وأكد لنا أنه لم يشعر بأي ألم لذلك لعب، وشعرت أنني بحاجة لتوضيح الأمر، ولم أكن موفقا في حديثي بالمؤتمر الصحفي".

وأكد عماد النحاس "النجوم الكبار في الأهلي لم يتسببوا في أي مشاكل داخل غرفة الملابس، بل ساندوني في الوقت الصعب وتحدثنا جميعا للخروج من الحالة السيئة التي كنا نمر بها".

وأتم عماد النحاس تصريحاته في هذا الشأن "تابعت أن إمام عاشور يريد تعديل عقده، لكنه شأن إداري، أما فنيا فلم تحدث أي مشاكل".