الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لدعم إدارة المرحلة الانتقالية في غزة

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في الخطوات القادمة، كالإدارة الانتقالية والأمن وإعادة إعمار غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الاثنين، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بشأن قمة شرم الشيخ.

وقال كوستا في التدوينة: "الأمل يبدأ اليوم في شرم الشيخ... نحتفي اليوم بالأمل ونتطلع بشوق إلى السلام".

وأعرب عن شكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وجميع الوسطاء، وكل من يواصل العمل على هذا المسار ولا يستسلم أبدا".

وأكد كوستا أن الالتزام المشترك الذي سيتمخض عن القمة سيُقرّب الطرفين خطوة نحو سلام دائم قائم على حل الدولتين، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في الخطوات التالية، كالإدارة الانتقالية والأمن وإعادة إعمار غزة.

وتابع: "لا يزال الطريق إلى السلام طويلا، ومع ذلك فإن المجتمع الدولي اليوم متحد في التزامه بتحقيقه".

وبحسب مراسل الأناضول، انطلقت القمة مساء الاثنين في مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة،

ويترأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة أكثر من 20 زعيما ومسؤولا دوليا.

ومن أبرز الزعماء المشاركين في القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والفلسطيني محمود عباس، وأمير قطر تميم بن حمد، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وزعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا.

وتهدف القمة التي تحمل عنوان: "قمة شرم الشيخ للسلام"، إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وفق بيان للرئاسة المصرية مساء السبت.

وتأتي القمة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس، وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبرالجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.