قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، حازم قاسم، إن الحركة «التزمت بشكل كامل بكل تفاصيل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي ترامب»، سواء فيما يتعلق بمواعيد تسليم الأسرى الأحياء، أو التفاصيل اللوجستية، بما في ذلك تسليم جثامين الجنود الأربعة.

وأكد خلال تصريحات لـ «الجزيرة» أن «عملية التسليم تمت وفقا لما ما تم الاتفاق والتوافق عليه مع الوسطاء» من قطر ومصر وتركيا والإدارة الأمريكية، مشددا أن حماس «ستواصل التزامها بتنفيذ ما جاء في تفاصيل الاتفاق»، حتى الوصول إلى رفات باقي الجنود الأسرى.

وعلى صعيد الخطوات المقبلة، أوضح أن خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار لها مسارات متعددة، منها ما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني وترتيبات «اليوم التالي»، وأخرى تتعلق بحركة حماس والحكومة، بالإضافة إلى القوى الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الدخول بمفاوضات من أجل الوصول إلى توافقات تتعلق بباقي القضايا المطروحة، مشددا أنها «متداخلة ومعقدة وتحتاج إلى مقاربات سياسية ليست سهلة»؛ ولكن هناك «إرادة» لدى حركة حماس للوصول إلى تفاهمات مع كل الأطراف بما يحفظ استمرار وقف الحرب.

ورد على سؤال حول تعامل الحركة مع المليشيات والعصابات التابعة للاحتلال التي أثارت الفوضى وقتلت بعض الفلسطينيين، قائلا إن هذه المجموعات هي «قلة أقل من القليلة، وأقل من هامشية، استغل الاحتلال ظروفهم المعيشية لتجنيدهم».

وشدد أنها هذه العصابات «منبوذة بشكل كلي» على جميع المستويات، مشيرا إلى أن عائلات هؤلاء الأفراد تتواصل بشكل مستمر مع حماس والأجهزة الأمنية للتبرؤ منهم وتسليمهم.

ونوه إلى أن الأمر «من السهل حسمه» لأنه منبوذ وطنيا وعشائريا، مؤكدا أن الفرصة أصبحت مواتية لقوى الأجهزة الأمنية الحكومية في غزة كي تتحرك بهذا الملف مع وقف إطلاق النار، مختتما: «لن يكون هناك أي مكان لهذه العصابات والمليشيات التابعة للاحتلال في غزة».