قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السبب وراء انخفاض الأسعار الحالي يعود إلى توجه الدولة منذ نهاية عام 2024 نحو توطين الصناعة، والذي أثمر عن تدشين أكثر من 9 مصانع سيارات خلال 10 أشهر، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات مع علامات تجارية صينية أدت إلى زيادة كمية المعروض في السوق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن العامل الآخر يرجع إلى الاستقرار النسبي في سعر الدولار، لافتا إلى أن بعض السيارات تباع حاليا بأقل من سعرها الرسمي بما يتراوح بين 100 إلى200 ألف جنيه.

وأشار إلى انعكاس العزوف عن الشراء إلى حالة من الركود في حركة البيع والشراء في السيارات الجديدة والمستعملة، قائلا: «للأسف، نحن الشعب الوحيد على مستوى العالم الذي لا يشتري عندما تنخفض الأسعار».

وتوقع عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، قائلا: «غالبا، هذا الانخفاض بالوضع الحالي لن يستمر»، مرجعا ذلك إلى أن «العشرات من الموزعين رفضوا استلام حصص سيارات شهر أكتوبر من الوكلاء».

وشدد أن «الامتناع ليس تمردًا على الوضع الحالي»؛ ولكن نتيجة للالتزامات المالية، موضحا أن الموزعين لم يتمكنوا من بيع حصة شهر سبتمبر بسبب الركود، وبالتالي لا يمكنهم الوفاء بالتزامات «الشيكات» تجاه الوكلاء.

وأضاف أن هذا التطور سيؤدي إلى «تقليل المعروض من السيارات في السوق مرة أخرى، وخلق مشكلة من لا مشكلة».